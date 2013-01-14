МФК надасть «Миронівському хлібопродукту» 50 млн дол. кредиту

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) надасть найбільшому українському виробникові курятини агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП) довгостроковий кредит на 50 млн дол. для розширення виробничої діяльності та збільшення штату співробітників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агрохолдингу.

Згідно з повідомленням, кредит буде наданий у вигляді 4 траншів.

Наголошується, що позика призначена для забезпечення програми розширення компанії в центрі України - у Вінницькій області. При цьому сказано, що виробнича потужність Вінницького птахівничого комплексу МХП становитиме 440 тис. тонн курятини на рік.

Крім того, кошти кредиту будуть спрямовані на збільшення штату співробітників МХП з 8 до 33 тис. осіб протягом найближчих 5 років.

Також очікується розширення мережі малого та середнього бізнесу і франчайзингових точок продажу продукції компанії.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" розраховував на збільшення чистого прибутку за підсумками 2012 року до 310 млн дол. з 259 млн дол. в 2011 році.

За 9 місяців 2012 року «МХП» збільшив чистий прибуток на 40% - до 281 млн дол., виручку - до 1,04 млрд дол. з 880 млн дол. за 9 місяців 2011 року.

Продажі курятини на тлі 20% збільшення цін скоротилися за 9 місяців 2012 р. до 274,8 тис. тонн з 282 тис. тонн за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала на Лондонській біржі в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол. Наразі на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.