Хмельницький хлібокомбінат “Стіомі-Холдинг” планує підвищити ціну на соціальний хліб на 7%

Хмельницький хлібокомбінат ТОВ “Стіомі-Холдинг” з 22 січня планує підвищити ціну на соціальний хліб на 7,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 14 січня повідомила заступник директора хлібозаводу Олена Романенко на зустрічі з колективом підприємства.

За її словами, вартість житньо-пшеничного хліба у продажі становитиме 3,46 грн за буханку (оптово-відпускна ціна із заводу буде 3,15 грн).

“Це пов’язано з подорожчанням зерна. Якщо торік ми купували тонну пшениці за 1800 гривень, то тепер платимо 2200 гривень. Також збільшилися витрати на споживання природного газу в зимовий період”, - пояснила О.Романенко.

Водночас, вона наголосила, що вартість хмельницького хліба й надалі залишається найнижчою в області.

Заступник директора хлібозаводу додала, що місячна потреба підприємства у сировині становить 1100 т зерна: 900 т пшениці і 200 т жита.

Довідка УНІАН. Хмельницький хлібокомбінат ТОВ “Стіомі-Холдинг” за добу випікає близько 50 т хліба при потужності 90 т і забезпечує 50% території області. На підприємстві працюють 650 працівників.

Протягом 2009-2011 років та першого півріччя 2012 року ТОВ “Стіомі-Холдинг” не підвищувало ціни на хліб масового вжитку.

З 20 липня 2012 року підприємство підвищило оптово-відпускні ціни на хліб масового вжитку (соціальний хліб) на 10%, а саме: на хліб “Подільський пшеничний” та хліб “Запашний” – до 2,81 грн, на батон “Нарізний” – до 2,51 грн.