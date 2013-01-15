МФК надала компанії Agrofusion кредит на 16 млн дол.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) надала найбільшому українському промисловому виробнику томатів - групі компаній Agrofusion - кредит у розмірі 16 млн дол. з метою забезпечення сталого розвитку сільського господарства в південних регіонах України.

Про це йдеться в прес-релізі МФК.

Згідно з повідомленням корпорації, фінансування від МФК «допоможе Agrofusion зміцнити позиції компанії на внутрішньому та експортному ринках томатної пасти, сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки, а також стимулюватиме поліпшення практик ведення сільського господарства серед інших виробників овочів в Україні».

У повідомленні наголошується, що Agrofusion, виробничі потужності якого розташовані в Херсонській та Миколаївській областях, є єдиним українським виробником томатів, чиї виробничі показники відповідають рівню світових лідерів томатного ринку.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року МФК анонсувала можливість надання групі компаній Agrofusion довгострокового кредиту на 20 млн дол.

У середині липня 2012 Європейський банк реконструкції і розвитку ухвалив рішення надати українському виробникові томатної пасти кредит на суму 20 млн дол. Залучені кошти планувалося використати для реструктуризації балансу, середньострокового робочого капіталу та капітальних витрат.

Довідка УНІАН. Група компаній Agrofusion - один з найбільших виробників томатної пасти в Україні. Виробляє томатну пасту ТМ «Інагро».

Компанія володіє двома заводами - «Південний» у Херсонській області та «Північний» у Миколаївській області. Загальна виробнича потужність заводів - 300 тис. тонн на сезон. Холдинг обробляє 12 тис. га земель.