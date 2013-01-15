Експорт курятини в ЄС можуть заблокувати через розбіжності деяких наших та євростандартів - експерти

Експерти Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), а також Асоціації "Союз птахівників України" вказують на ризики блокування експорту м'яса птиці на ринок Євросоюзу через невідповідність європейських та українських норм з масового вмісту вологи в партіях замороженої/охолодженої курятини.

Як йдеться у спільному експертному повідомленні, розробники ДСТУ «М'ясо птиці. Загальні технічні умови» (Інститут тваринництва НААН) не врахували рекомендовані фахівцями ринку ЄС методики визначення частки вологи в замороженому м'ясі.

За словами президента УКАБ Алекса Ліссітси, зазначені рекомендації дозволили б "гармонізувати вітчизняний ДСТУ до норм Регламенту ЄС і використовувати зареєстровані та апробовані в країнах ЄС методики визначення вмісту води в тушках птиці після розморожування».

Голова ради директорів Асоціації "Союз птахівників України" Олександр Бакуменко відзначає, що через невідповідність цих норм і держава, і українські виробники можуть втратити мільйонну виручку від експорту.

Згідно з повідомленням, експерти направили лист прем'єр-міністрові України Миколі Азарову з проханням доручити профільним міністерствам допрацювати редакцію проекту ДСТУ з урахуванням технологічних параметрів Регламенту Комісії ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2012 постійний комітет з питань харчування та здоров'я тварин (SCOFCAH) Гендиректорату Єврокомісії надав Україні дозволу на експорт продукції птахівництва, зокрема м'яса домашньої та дикої птиці, яєць та яєчних продуктів, на ринок ЄС.

На погодження відповідних змін до Регламенту Єврокомісії та надання програми контролю сальмонели з боку України було виділено близько 2-3 місяців.

Експерти прогнозують збільшення експорту курятини в 2013 році до 140 тис. тонн з 80 тис. тонн у 2012 році. До того ж обсяг виробництва курятини в 2012 році, за оцінками Союзу птахівників, становив близько 1,05 млн тонн.