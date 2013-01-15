В Україні сільгоспвиробництво в 2012 році скоротилося на 4,5%

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2012 році скоротилися на 4,5% порівняно з 2011 роком, повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, спад виробництва на сільгосппідприємствах становив 6,5%, у домогосподарствах — 2,4%.

До того ж індекс виробництва продукції рослинництва за підсумками 2012 року скоротився на 8,2%, зокрема на агропідприємствах — на 10,1%, у домогосподарствах — на 4,6%.

Індекс виробництва продукції тваринництва в 2012 році збільшився на 3,8%, зокрема на сільгосппідприємствах – на 7,6%, у домогосподарствах — на 1,2%.

За даними Держстату, в аграрних підприємствах у 2012 році порівняно з попереднім роком обсяг вирощування худоби і птиці збільшився на 7,2%, зокрема великої рогатої худоби — на 4,9%, свиней — на 8,4%, птиці — на 7%.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 5%, свиней — на 8%. Середній надій молока від однієї корови в агропідприємствах збільшився в 2012 році на 13,3%, до 4664 кг, у господарствах населення — на 1,5%, до 4442 кг

Довідка УНІАН. У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком на тлі доброго врожаю зернових збільшилися на 17,5%. До того ж зростання виробництва продукції рослинництва в 2011 році становило 28,2%, тваринництва — 2,5%.

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