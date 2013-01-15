«Хлібні інвестиції» у 2012 році збільшили виробництво продукції на 4,3% - до 102 тис. тонн

Холдингова компанія «Хлібні інвестиції», один з великих виробників хліба та хлібобулочних виробів, за підсумками 2012 року збільшила виробництво хлібобулочної продукції, порівняно з 2011 роком, на 4,3% - до близько 102,28 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, у 2012 році компанія інвестувала в придбання нового обладнання 30,43 млн грн, зокрема, відкрила 88 нових власних торгових точок і придбала 55 нових автомашин для розвезення продукції.

Також компанія повідомила про валовий дохід за 2012 рік у розмірі 710 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Хлібні інвестиції" за підсумками 2011 року збільшила виробництво хлібобулочної продукції на 2% проти 2010 року - до 98 тис. тонн, валовий дохід у 2011 році становив 598,6 млн грн.



Довідка УНІАН. ВАТ «ХК «Хлібні інвестиції» є одним з найбільших українських холдингів з виробництва хлібопродуктів, який займає 7% ринку хлібобулочних виробів України. На сьогодні до складу холдингу входять: ПAO «Хліб» (Волинська обл.), ТОВ «Бердичівський хлібозавод» (Житомирська обл.), ПАТ "Цар Хліб" (м. Севастополь), ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» (м. Чернівці), Хлібозавод в с. Нові Петрівці (Київська обл.) та ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» (м. Івано-Франківськ), підприємство з виробництва та оптової продажу макаронних виробів ТМ "Макарелла" ТОВ "Продовольча компанія" Заграва-Луцьк "(м. Луцьк).