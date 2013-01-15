Урожай зерна в 2012 році становив 46,2 млн тонн - на 18,6% менше, ніж у 2011 році

Валовий урожай зернових культур у 2012 році скоротився порівняно з 2011 роком на 18,6% - до 46,17 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

За попередніми даними Держстату, в 2012 році збір пшениці скоротився на 29,4% - до 15,76 млн тонн, ячменю - на 23,8% - до 6,93 млн тонн, кукурудзи - на 8,4% - до 20,9 млн тонн, проса - на 43,9% - до 0,156 млн тонн, гречки - на 15,3% - до 0,238 млн тонн, рису - на 6,7% - до 0,158 млн тонн. До того ж урожай жита збільшився порівняно з 2011 роком на 16,7% (0,675 млн тонн), вівса - на 24,5% (0,629 млн тонн).

За інформацією Держстату, в 2012 році в Україні було зібрано майже 18,3 млн тонн цукрового буряку, що на 2,4% менше, ніж у 2011 році. Урожай соняшнику в 2012 році становив 8,4 млн тонн проти 8,1 млн тонн у 2011 році, ріпаку – 1,2 млн тонн проти 0,97 млн тонн. Намолот сої збільшився на 6,2% - до 2,4 млн тонн.

Крім цього, Україна в 2012 році зібрала 23,25 млн тонн картоплі (на 4,1% менше 2011 року), 10 млн тонн овочів (на 1,8% більше 2011 року).

Урожай плодів і ягід в Україні збільшився за звітний період на 5,9% - до 2 млн тонн.

Нагадаємо, в 2011 році в Україні було зібрано 56,7 млн тонн зерна.

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