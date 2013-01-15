Експерти інформаційного агентства «АПК-Інформ» оцінюють експортні можливості України з пшениці в поточному маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013 рр..) у 6,5 млн тонн.

Як сказано у повідомленні «АПК-Інформ», близько 300 тис. тонн пшениці можуть бути експортовані в останньому кварталі маркетингового року після вивчення перспектив нового врожаю.

Водночас наголошується, що до кінця грудня 2012 року експорт пшениці з України становив 5,9 млн тонн, ще 300 тис. тонн пшениці з Аграрного фонду реалізують для експорту найближчим часом.

За даними "АПК-Інформ", обсяг перехідних залишків пшениці в Україні до кінця поточного МР становитиме 4,9 млн тонн, що перевищує середній показник за останні 10 років (2,5 млн тонн).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз експорту зерна в 2012/2013 маркетинговому році до 23 млн тонн з 21-22 млн тонн, озвучених раніше.

Торги з продажу 300 тис. тонн пшениці із запасів Аграрного фонду будуть проведені на Аграрній біржі 22 січня 2013 року.

У 2012 році в Україні було зібрано 46,2 млн тонн зернових і зернобобових культур проти 56,7 млн тонн в 2011 році.