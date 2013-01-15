"Кернел" має намір побудувати три елеватори у Хмельницькій області

Агрохолдинг "Кернел" має намір протягом двох-трьох років побудувати в Хмельницькій області три елеватори.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник західного регіону "Кернел" Валерій Кузьмін, елеватори будуть побудовані в Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському та Старокостянтинівському районах.

За його словами, потужність кожного елеватора становитиме 150-200 тис. т.

"Це пов'язано з тим, що "Кернел" планує розширювати свій земельний банк до 150 тис. га. За інвестиціями, то вартість одного елеватора становить 3-5 млн грн", - зазначив він.

В. Кузьмін додав, що наприкінці 2012 року агрохолдинг "Кернел" купив ТОВ "Стіомі-Холдинг", яке обробляло в Хмельницькій області близько 70 тис. га пайової землі.

Довідка УНІАН. Kernel - одна з найбільших в Україні агропромислових компаній. Холдинг, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олієекстракційних заводах.

Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені до індексу «блакитних фішок».

Kernel у 2012-му фінансовому році, що завершився 30 червня, скоротив чистий прибуток до 198,6 млн дол. з 226,04 млн дол. в минулому фінансовому році.

Вартість активів компанії на 30 червня 2012 року збільшилася до 2,1 млрд дол. з 1,56 млрд дол. на аналогічну дату попереднього фінансового року.