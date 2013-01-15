Лукашенко: білоруська агропродукція буде конкурентоспроможною і після вступу РФ до СОТ

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає білоруську сільгосппродукцію конкурентоспроможною і не бачить проблем для її експорту і після вступу Росії до СОТ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

«За якістю до нашої продукції в тій же Росії поки претензій немає. Це наш основний ринок, ми звідти не підемо, Казахстан купує нашу продукцію, Україна. Ми навпаки, експансію економічну збільшуємо на ці регіони», - підкреслив президент Білорусі.

О. Лукашенко підкреслив, що Україна в СОТ вже давно, але завжди просить білоруський продукт.

«Мені недавно українці пояснили, чому у них на нашу продукцію великий попит. Тому що ми зберегли ГОСТи», - сказав О. Лукашенко.

Він також зазначив, що при цьому одночасно йде диверсифікація ринків збуту.

«У 2012 році білоруська сільгосппродукція продавалася в Молдову, Венесуелу, В'єтнам, М'янму, Бангладеш - всього 40 країн. Експорт продукції АПК в підсумку приніс Білорусі близько 5 млрд дол. Це теж наш стратегічний напрямок, 40 країн для нашої Білорусі - пристойно. Треба тепер розширювати, обсяги збільшувати. Тому я не бачу тут особливої ​​проблеми - якість і ціна. Але це накладає відповідальність на економіку, це собівартість продукції», - підкреслив О. Лукашенко.

Довідка УНІАН. Росія офіційно вступила до Світової організації торгівлі (СОТ) 22 серпня, ставши її 156-м учасником. Процес вступу розтягнувся на 17 років. Переговори велися в рамках Робочої групи, в яку входили 60 країн - членів цієї організації, у тому числі в переговори щодо тарифних питань було залучено понад 50 членів СОТ, а по доступу на ринок послуг - близько 30. Найскладнішими були переговори з Грузією, ЄС і США.

Вже восени минулого року почалася активна робота зі зняття чинних обмежень проти російського експорту. Станом на 1 липня 2012 року 19 країн (Австралія, Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Бразилія, Індія, Індонезія, Киргизія, Китай, Республіка Корея, Мексика, Молдова, США, Таїланд, Туркменістан, Туреччина, Узбекистан, Україна, а також ЄС як єдина митна територія) застосовували захисні заходи щодо російських товарів.