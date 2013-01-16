Група «Креатив» має намір в 2013 р. збільшити виробництво соєвих продуктів у 2,7 раза

Агропромислова група «Креатив», один з лідируючих виробників масложирової продукції в Україні, має намір у 2013 році збільшити обсяги виробництва і продажів соєвих продуктів в 2,7 раза - до 185 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи, виробництво соєвого шроту в 2013 році планується збільшити до 146 тис. тонн з 54 тис. тонн у 2012 році, соєвої олії - до 39 тис. тонн з 14 тис. тонн.

Водночас у компанії зазначили, що близько 40% виробленого шроту і 45% олії планується поставити на зовнішні ринки.

За інформацією прес-служби, у 2013 році група «Креатив» розраховує зберегти обсяги виробництва жирів і маргарину на рівні минулого року - 95-100 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше агропромислова група «Креатив» заявляла про наміри збільшити до 2014 року потужності з переробки сої у понад 3 рази - до 270 тис. тонн на рік.

Довідка УНІАН. Промислова група «Креатив» є одним з лідерів ринку жирів і маргаринів з ринковою часткою понад 30%. Група володіє трьома заводами з переробки соняшникового насіння із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн. Також група «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Крім того, група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, в яке входять рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає масложирову продукцію під ТМ "Сонола", ТМ "Делікон" і ТМ "Дивное".