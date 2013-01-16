ЄБРР і група «Райфайзен Банк Інтернаціональ» запустили в Україні програму кредитування АПК

Європейський банк реконструкції та розвитку і дочірні компанії групи «Райфайзен Банк Інтернаціональ» в Україні - «Райфайзен Банк Аваль» і «Райфайзин Лізинг Аваль» запустили в Україні програму з надання сільгосппідприємствам кредитних і лізингових ресурсів для придбання сільгосптехніки виробництва американської компанії John Deere.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в середу, 16 січня, повідомили учасники програми.

«У рамках програми буде надано середньострокове фінансування, як через лізинг, так і через кредити. Фінансування буде доступне в доларах США або в гривнях», - повідомив керівник відділу ЄБРР по роботі з фінансовими організаціями Олександр Павлов. Він також підкреслив, що в рамках реалізації проекту передбачено освоєння 50 млн. доларів впродовж двох років, при цьому ризики за даним проектом розділяють всі його учасники.

О.Павлов зазначив, що внесок ЄБРР у даний проект становитиме близько 20 млн. доларів.

Як повідомив заступник голови правління «Райфайзен Банк Аваль» Артур Іліяв, річна відсоткова ставка в рамках проекту становитиме від 1%. При цьому довгострокове фінансування (до 5 років) кредитів здійснюватиметься в гривні, лізингових продуктів - у доларах. Верхня позначка за гривнєвими ставками - 19,85%, доларовими - 8,9%.

За словами гендиректора компанії «Джон Дір Україна» Петера Крімма, на сьогодні в Україні здійснюють діяльність 6 дилерів цієї компанії. П.Крімм повідомив, що в найближчі два роки планується розширити мережу дилерських відділень 26-27 з нині чинних 20 відділень.

Учасники прес-конференції зазначили, що близько 70% парку сільськогосподарської техніки в Україні на сьогодні зношено.

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що на оновлення парку сільгоспмашин потрібно близько 120 млрд грн впродовж найближчих п'яти років.

За інформацією Мінагропроду, забезпечення селян високоякісною сучасною технікою українського виробництва дасть змогу зберегти до 6 мільйонів тонн зернових щороку.

Довідка УНІАН. John Deere - американська корпорація, провідний світовий виробник сільськогосподарської техніки (тракторів, комбайнів, пресів, сівалок, лісозаготівельного устаткування тощо). На сьогодні в компанії працюють 56 000 осіб у більш ніж 20 країнах.