Аграрний фонд встановив стартові ціни на пшеницю для торгів 22 січня

Аграрний фонд України визначив стартові ціни для пшениці, торги по якій пройдуть 22 січня на Аграрній біржі.

Згідно з повідомленням фонду, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, стартова ціна на пшеницю 1 класу встановлена на рівні 2300 грн/тонна, 2 класу - 2250 грн/тонна, 3 класу - 2150 грн/тонна.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Аграрний фонд оголосив про продаж 300 тис. пшениці з можливістю експорту. Торги за вказаним обсягом пшениці було призначено на 22 січня. За умовою Аграрної біржі, крок зміни ціни на одиницю товару становитиме 8 грн. На торги виставляються 12 лотів по 25 тис. тонн зерна.

У січні члени Всеукраїнського громадського об'єднання «Українська зернова асоціація» (УЗА) звернулися до міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка з проханням надати державні гарантії експорту 300 тис. тонн пшениці з Аграрного фонду, а також сприяти отриманню гарантій від Аграрного фонду з приводу відсутності заборгованості перед елеваторами. Крім того, пропонувалося зняти з торгів пшеницю врожаю 2009-2010 років і скоротити обсяги лотів до 2 тис. тонн.

Експорт зерна з України станом на 3 січня 2013 року становив 14,5 млн тонн. Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує сумарний показник експорту зерна поточного маркетингового року на рівні 23 млн тонн.

На початку поточного МР (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) Мінагропрод і зернотрейдери підписали меморандум, в якому домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи. Пізніше обсяг експорту пшениці було вирішено збільшити до 5,5 млн тонн. Мінагропрод очікує, що основною експортною культурою в наступні місяці стане кукурудза.