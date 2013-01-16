Гідрометцентр підтвердив прогноз збільшення урожаю озимих на 20-30% у 2013 році

Погодні умови останнім часом дозволяють говорити про прогнозне зростання урожаю озимих культур у 2013 році на 20-30%. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив заступник керівника українського Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

«Ми дали свій прогноз, що на сьогодні, завдяки погодним умовам, очікуємо зростання урожаю озимих на 20-30%», - сказав А.Прокопенко.

До того ж він зазначив, що вже зараз є деякі сумніви щодо стану посівів у низці областей. «У нас є ділянки талого грунту, що сприяє вегетації рослин. Це не дуже добре, і може привести до ослаблення стану посівів у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській областях», - наголосив заступник керівника Гідрометцентру.

Утім, за його словами, вимерзання посівів не очікується. «Вимерзання культур ми не очікуємо. Так само, як не очікуємо і затримок весняно–польових робіт і природних процесів, враховуючи, що промерзання грунту не є критично глибоким», - запевнив А.Прокопенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становлять 9,2 млн га, що на 2,5% менше від площ аналогічних посівів минулого року.

Повний текст інтерв'ю із заступником керівника українського Гідрометцентру Анатолій Прокопенко читайте тут.