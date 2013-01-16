Гідрометцентр очікує хвилі похолодання після 18 січня

Хвиля нинішнього потепління утримається на території України, орієнтовно, до 18 січня, і потім зміниться новою хвилею похолодання з морозами до 15 градусів. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив заступник керівника українського Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

«До 18 січня ми очікуємо підвищення температур, яке зміниться новою хвилею похолодання з морозами до "мінус" 10-15 градусів. Наприкінці січня знову прийде потепління», - сказав А.Прокопенко.

Проте він звернув увагу, що коливання температур – цілком у межах норми.

«Але стосовно снігового покриву, він, й справді, у низці регіонів - один з найзначніших. Наприклад, у Києві в грудні перевищена сума опадів за останні сто років. При нормі 49 мм випало 134 мм опадів», - наголосив А.Прокопенко.

До того ж він не став пов'язувати зростання кількості опадів з «парниковим» ефектом або іншими явищами, доказова база яких викликає сумніви. «Думка про «парниковий» ефект має право на життя, але на прогноз погоди вона точно не впливає. Принаймні, ми не використовуємо цей чинник у своїх дослідженнях. На Землі були різні періоди - і льодовикові, коли льодовики діставалися півдня України, і періоди потепління, коли на півночі росли тропічні пальми. Так само горіли ліси, так само землю засипало снігом. Та й за теперішніх часів сніжна зима, повторюся, - не стихійне лихо. А надто, чим більше снігу, тим краще, наприклад, для озимих і очищення атмосфери», - сказав А.Прокопенко.

Він також порадив не користуватися довгостроковими прогнозами погоди. «Довгострокових прогнозів погоди не існує. Ми можемо говорити про те, що місяць-другий буде тепліше або холодніше, опадів буде більше або менше. Але суті прогнозу погоди по днях такі прогнози не відображають. На сьогодні не лише в Україні, але й в усьому світі прогнози формуються на 10, максимум 15 діб. Усе решта – від лукавого», - звернув увагу А.Прокопенко.

До того ж, відповідаючи на питання про те, коли можна очікувати приходу весни, він сказав: «Переходу до стійко позитивних температур очікуємо вже у другій половині лютого в Криму. На решті території України такий перехід вірогідний у першій декаді березня. А це і є головна ознака настання весни».