«Астарта» в 2012 році збільшила виробництво цукру на 15%

Найбільший в Україні виробник цукру компанія «Астарта» (Astarta) в 2012 році виробила 430 тис. тонн цукру, що на 15% більше результату 2011 року.

Як йдеться в прес-релізі холдингу, рівень забезпеченості власною сировиною для виробництва цукру за підсумками 2012 року становитиме 75%.

Зазначається, що показник виходу цукру досяг 13,8%, що істотно перевищує середній показник по галузі.

Також повідомляється, що виробництво цукрових буряків в агрохолдингу минулого року збільшилося на 25% у порівнянні з 2011 роком - до 2,6 млн тонн. При цьому середня врожайність буряку зросла на 10% - до 53 тонн/га.

"Ми зміцнили свою позицію на українському ринку цукру, збільшили частку виробництва до 19,5%, розширили експорт цукру та іншої продукції", - цитує прес-реліз гендиректора агрохолдингу "Астарта" Віктора Іванчика.

Згідно з прес-релізом, у 2012 році компанія також удосконалила показники енергоефективності. "Програма модернізації сприяла скороченню на 10% споживання природного газу при переробці буряків і 10-відсоткового підвищення виробничих потужностей цукрових заводів", - сказано в прес-релізі.

У компанії нагадали про реалізовані в 2012 році логістичні та інфраструктурні проекти, зокрема, про те, що в листопаді було введено в експлуатацію складський комплекс потужністю зберігання 50 тис. тонн цукру. Також повідомляється, що компанія готується до введення в експлуатацію комплексу з виробництва біогазу та веде будівництво заводу з переробки сої у відповідності із графіком.

Як повідомляв УНІАН, "Астарта" планує запустити завод з переробки сої у четвертому кварталі 2013 року і вивести його на повну потужність у 2014 році.

У першому півріччі 2012 року агрохолдинг скоротив чистий прибуток до 52,880 млн євро з 56,704 млн євро за перші шість місяців 2011 року.

Довідка УНІАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Київ») - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані в Полтавській області: ТОВ «Полтавазернопродукт», ТОВ «АФ ім. Довженко» і ТОВ «Добробут»; одне у Вінницькій області - ТОВ «Хмільницьке» і одне в Хмельницькій області - ТОВ «Волочиськ-Агро».

Astartа володіє 8 цукровими заводами, здатними переробляти 12 млн тонн буряку на рік. У 2011 році завдяки виробництву 370 тис. тонн цукру компанія зайняла частку в 16% на цьому ринку в Україні.

Компанія орендує 245 тис. га землі, також займається рослинництвом і тваринництвом, але головним джерелом її доходів є продаж цукру (майже 50% виручки в першому кварталі).

Капіталізація компанії, що дебютувала на Варшавському фондовому ринку в 2006 році, на останньому закритті становила майже 400 млн євро.

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"Астарта" в 2012 році скоротила врожай зернових та олійних культур на 9% - до 600 тис. тонн

Агропромисловий холдинг "Астарта" (Astarta) в 2012 році скоротив обсяг врожаю зернових та олійних культур на 9,1% у порівнянні з 2011 роком - до 600 тис. тонн з 660 тис. тонн у 2011 році.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За словами генерального директора агрохолдингу Віктора Іванчика, які наводяться в прес-релізі, причиною зниження врожаю стали несприятливі погодні умови влітку 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році "Астарта" зібрала врожай зернових та олійних культур у розмірі 660 тис. тонн, що практично вдвічі більше, ніж у 2010 році.

Раніше агрохолдинг повідомляв про плани щодо збільшення до 2016 року площі оброблюваних земель до 400 тис. га з 245 тис. га, збору врожаю зернових та олійних культур до 1,5 млн тонн, а також цукрових буряків до 4 млн тонн.

Виробництво цукрових буряків у підрозділах агрохолдингу в 2012 році збільшилося на 25% у порівнянні з 2011 роком - до 2,6 млн тонн, виробництво цукру - на 15%, до 430 тис. тонн.

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"Астарта" збільшила виробництво молока в 2012 році на 20% - до 84 тис. тонн

Агропромисловий холдинг "Астарта" (Astarta) збільшив виробництво молока в 2012 році в порівнянні з 2011 роком на 20% - до 84 тис. тонн. Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, середньорічний надій від однієї корови в 2012 році виріс на 12%.

Нагадаємо, "Астарта" повідомляла про плани з виробництва 83 тис. тонн молока в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році компанія збільшила поголів'я корів на 17% до 15 тис. голів і почала будівництво нетельного господарства на 5 тис. голів у Полтавській області.

Крім того, раніше агрохолдинг презентував стратегічні плани з дворазового збільшення виробництва молока до 2016 року до 150 тис. тонн.