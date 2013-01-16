Госпсуд почав справу про банкрутство компанії "Вінницямолоко"

Господарський суд Вінницької області розпочав справу про банкрутство компанії "Вінницямолоко".

Згідно з повідомленням на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, заява про порушення справи про банкрутство компанії подало ТОВ "Дніпровська молочна компанія".

Причиною порушення провадження у справі про банкрутство є заборгованість перед кредитором. Загальна сума вимог кредитора становить 1 млн 64 тис. 304,33 грн.

Арбітражним керуючим призначено Романа Шаргала.

Довідка УНІАН. ВАТ "Вінницямолоко" займалося заготовкою, переробкою молока і виробництвом продукції з незбираного молока. 63,88% акцій "Вінницямолоко" належить Monteforte Holding Limited (Британські Віргінські острови) і 23,79% - Українсько-білорускому ТОВ "Луксор". 2011 рік "Вінницямолоко" закінчило зі збитками 6,148 млн грн, скоротивши чистий дохід на 81,84%, або на 11,803 млн грн до 2,619 млн грн у порівнянні з 2010 роком.