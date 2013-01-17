Заявки на участь у торгах з продажу пшениці з Аграрного фонду вже подали понад 15 компаній

На сьогодні заявки на участь у торгах з продажу 300 тис. тонн пшениці з Аграрного фонду подали понад 15 учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний директор Аграрного фонду Ігор Якубович.

«Заявки подали понад 15 компаній. Ми заявки прийматимемо до понеділка, 21 січня», — сказав він.

І.Якубович відзначив, що серед заявлених учасників є не тільки трейдери, а й хлібопекарські і борошномельні підприємства.

За його словами, на продаж буде виставлено 198 тис. тонн пшениці 3-го класу, близько 100 тис. тонн 2-го класу, зерно, що залишилося, — пшениця 1-го класу.

Нагадаємо, стартова ціна на пшеницю 1-го класу становитиме 2300 грн/т, 2-го класу — 2250 грн/т, 3-го класу — 2150 грн/т (з урахуванням ПДВ).

Як відзначив І.Якубович, кошти від реалізації цієї пшениці буде спрямовано на фінансування авансового платежу за форвардними закупівлями 0,5 млн тонн зерна врожаю 2013 року в лютому-березні поточного року.

Гендиректор Аграрного фонду нагадав, що восени 2012 року фонд провів форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року, законтрактувавши 0,5 млн тонн.

Також він повідомив, що запаси продовольчої пшениці в Україні на сьогодні становлять близько 1,5 млн тонн. До того ж для забезпечення внутрішніх потреб достатньо 900 тис. тонн пшениці на рік, а решта 600 тис. тонн є надлишком.

І.Якубович припустив, що після проведення торгів 22 січня надлишки пшениці, що залишилися, у розмірі 300 тис. тонн можуть бути реалізовані поточного маркетингового року «за відповідних кон'юнктурних умов».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року Аграрний фонд оголосив про продаж 300 тис. пшениці з можливістю експорту. Торги за цим обсягом пшениці були призначені на 22 січня. За умовами Аграрної біржі, крок зміни ціни на одиницю товару становитиме 8 грн. На торги виставляються 12 лотів по 25 тис. тонн зерна.