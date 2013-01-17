Мінагропрод ініціює створення ПАТ «Аграрний фонд». Проект постанови Кабміну вже підготовлено

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює створення ПАТ «Аграрний фонд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Аграрного фонду Ігор Якубович.

"Це (створення ПАТ "Аграрний фонд " - УНІАН) ініціює Міністерство аграрної політики і ініціюємо ми", - сказав він.

За словами І.Якубовича, створити ПАТ «Аграрний фонд» планується до кінця 2013 року. До того ж проект відповідної постанови Кабміну вже підготовлено.

Як зазначив І.Якубович, нова структура певний час існуватиме паралельно з бюджетною організацією Аграрний фонд. Передбачається, що ПАТ «Аграрний фонд» випустить акції на суму 5 млрд грн, які пізніше обміняють на облігації внутрішньої державної позики на аналогічну суму.

І.Якубович зазначив, що нова організація має намір разом з державою та інвесткомпаніями реалізовувати проекти у сфері сільського господарства, зокрема з розвитку елеваторних комплексів, модернізації систем зрошування. До того ж частка державного фінансування через «Аграрний фонд» у цих проектах передбачається на рівні 40%, інвесткомпаній — 50% і самого сільгосптоваровиробника — близько 10%.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд створено постановою уряду №543 від 6 липня 2005 року. Аграрний фонд виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики і продовольства України.