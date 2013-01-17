«Артемівськ Вайнері» у 2012 році збільшив виробництво ігристих вин на 12%

Одне з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин «Артемівськ Вайнері» (Artemovsk Winery, Донецька обл.) у 2012 році виробило 19,23 млн пляшок цієї продукції проти 17,146 млн пляшок в 2011 році. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, «Артемівськ Вайнері» за підсумками 2012 року збільшив частку на загальнонаціональному ринку ігристих вин на 2,9 процентних пункти - до 26,5%.

Також у компанії повідомили, що географія експорту ігристих вин в 2012 році була розширена за рахунок початку поставок до Вірменії. В цілому, близько 30% виробленої продукції поставляється на зовнішній ринок, водночас основними імпортерами залишалися Росія та Німеччина.

Довідка УНІАН. «Артемівськ Вайнері» - одне з найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин традиційним пляшковим способом. Завод із виробництва ігристих вин був заснований в 1950 році в штольнях гіпсових виробок на глибині 50-70 метрів від поверхні. Загальна площа підземних штолень, у яких одночасно зберігається 30 млн пляшок артемівського ігристого вина, становить понад 25 га. Основні торгові марки і товарні знаки - «Krimart», «Крим», «Артемівське», «Krimsekt».