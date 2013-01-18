Держцінінспекція зафіксувала маніпуляції з цінами на хліб в Харкові

Державна інспекція України з контролю за цінами зафіксувала факт здорожчання хліба соціальних сортів у м. Харкові.

Як повідомляє прес-служба Державної інспекції з контролю за цінами, від 14 до 50 коп. здорожчав хліб виробництва Салтовського хлібозаводу та Українсько-словенського підприємства «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський».

«Великі виробники хліба та хлібобулочних виробів завжди компенсують негативну рентабельність виробництва соціальних сортів хліба за рахунок дорогих сортів та продукції складної рецептури, солодощів тощо. Два харківські заводи не є виключенням з цього правила, - зазначив голова Державної інспекції України з контролю за цінами Олександр Кисельов. - Держава встановлює обмеження лише на продовольчі товари першої необхідності і виробники хліба мають дотримуватись обмежень, які спрямовані на підтримку соціально незахищених громадян. У Харкові виробники маніпулюють - підвищивши ціни на сорти хліба масового вжитку, що віднесені до соціальних, і, відповідно, ціни, які підлягають регулюванню, виробники почали продавати соціальний хліб під іншими назвами та меншої ваги, що є неприпустимим».

За словами О.Кисельова, що здорожчання одразу п’яти соціальних сортів хліба не може бути обґрунтованим. Тим більше, що одне з підприємств почало випускати хліб простої рецептури під іншою назвою

Він також відзначив, що у разі встановлення невідповідності розрахунків цін на соціальні сорти хліба Держцінінспекція України вимагатиме від виробників хліба у Харкові зниження цін до попереднього рівня. Про маніпуляції з цінами на соціальні сорти хліба у Харківській області вже поінформовано Харківську обласну державну адміністрацію та Антимонопольний комітет України.