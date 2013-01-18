В Україні в 2012 році скоротилося виробництво свинини та яловичини, зросло - м'яса птиці

В Україні в 2012 році скоротилося виробництво свинини та яловичини, водночас зросло виробництво м'яса птиці, повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

Зокрема, за даними Держстату, в 2012 році виробництво яловичини і телятини свіжої або охолодженої становило 55,1 тис. тонн, що на 2,1% нижче аналогічного показника 2011 року. У грудні було вироблено 4,5 тис. тонн цієї продукції, що на 1,8% менше показника за листопад 2012 року й на 0,4% більше, ніж у грудні 2011 року.

За 2012 рік виробництво мороженої яловичини і телятини становило 14,3 тис. тонн, що на 9,7% менше показника 2011 року. У грудні було вироблено 1 тис. тонн цієї продукції, що на 36,9% нижче показника за листопад 2012 року і на 14,1% менше, ніж у грудні 2011 року.

Виробництво свинини свіжої або охолодженої в Україні в січні-грудні 2012 року становило 171 тис. тонн, що на 7,1% нижче показника 2011 року. У грудні було вироблено 16,4 тис. тонн цієї продукції, що на 15,7% вище показника за листопад 2012 і 1,5% менше, ніж у грудні 2011 року.

Виробництво свинини мороженої за звітний період становило 7 тис. тонн, що на 13,9% менше, ніж у 2011 році. У грудні в Україні було вироблено 0,6 тис. тонн цієї продукції, що на 13,9% вище листопадового показника 2012 року й на 23,8% нижче грудневого показника 2011 року.

Крім того, в 2012 році виробництво м'яса і субпродуктів харчових свійської птиці, свіжих або охолоджених, становило 750 тис. тонн, що на 2,7% більше, ніж у 2011 році. У грудні виробництво цієї продукції становило 62,2 тис. тонн, що на 0,8% вище показника за листопад 2012 року і на 5,1% більше, ніж у грудні попереднього року.

Крім того, виробництво мороженого м'яса і субпродуктів харчових зі свійської птиці становило 86,1 тис. тонн, що на 6,4% більше, ніж у січні-грудні 2011 року. В грудні виробництво цієї продукції становило 9,4 тис. тонн, що на 17,9% менше показника за листопад 2012 року і на 62% більше, ніж у грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво м'яса в Україні в 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 3,4% – до 3,136 млн тонн (у живій вазі).

У 2011 році Україна збільшила виробництво м'яса на 3,5% проти 2010 року – до 3 млн тонн, яєць – на 9,6% – до 18,7 млрд штук і скоротила виробництво молока на 1,4% – до 11,1 млн тонн.