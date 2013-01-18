Україна в 2012 році збільшила виробництво вершкового масла на 16%, спредів - скоротила на 11%

Виробництво вершкового масла в Україні за підсумками 2012 виросло в порівнянні з 2011 роком на 15,7% до 88,2 тис. тонн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, у грудні поточного року було вироблено 5,7 тис. тонн, що на 9,2% більше показників листопада 2012 року і на 22,6% перевищує результати грудня 2011 року.

Також за січень-грудень 2012 року було вироблено 53,2 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 10,8% нижче результатів 2011 року. У грудні минулого року було вироблено 5,2 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 5,2% менше, ніж у листопаді 2012 року, але на 6,4% більше показників грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році в Україні виробництво вершкового масла знизилося на 3,8% проти 2010 року - до 76,2 тис. тонн, спредів та жирових сумішей - знизилося на 8,3% - до 57,1 тис. тонн.

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