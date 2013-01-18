В Україні в 2012 році виробництво соняшникової олії зросло на 16,6% – до 3,6 млн т

В Україні за підсумками 2012 року вироблено 3,61 млн тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 16,6% більше, ніж у 2011 році.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року в країні було вироблено 345 тис. тонн олії, що на 3,3% більше, ніж у листопаді 2012 року, і на 2,4% більше, ніж у грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами галузевої асоціації «Укроліяпром» виробництво соняшникової олії в Україні в 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) може скоротитися до 3,6 млн тонн з 3,8 млн тонн у минулому маркетинговому сезоні у зв'язку зі зменшенням урожаю соняшнику.

До того ж експорт соняшникової олії очікується на рівні 2011/2012 МР – 3,2 млн тонн.

За даними Держстату, урожай соняшнику в 2012 році становив 8,4 млн тонн проти 8,1 млн тонн у 2011 році.