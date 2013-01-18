Присяжнюк доручив усунути корупційні схеми під час розподілу держпідтримки аграріям

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк доручив головам центральних виконавчих органів, підконтрольних Мінагропроду, усунути корупційні схеми в розподілі коштів державної підтримки аграріям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінагропроду, про це він заявив під час робочої наради з директорами департаментів міністерства та центральними виконавчими органами.

«Необхідно розробити такі порядки проходження коштів державної підтримки, аби виключити корупційні прояви, особливо на місцях», - цитує прес-реліз М.Присяжнюка.

Згідно з повідомленням, міністр доручив головам Державного агентства земельних ресурсів, Державного агентства рибного господарства, Державного агентства лісового господарства, а також керівникам Держінспекції сільського господарства, Держветфітослужби, Аграрного фонду, ДП “Укрспирт”, Державній продовольчо-зерновій корпорації взяти персональну відповідальність за контроль над корупцією в територіальних органах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України передбачив у Державному бюджеті країни на 2013 рік 15,55 млрд грн на витрати Міністерства аграрної політики та продовольства, що на 2,5 млрд грн (або 13,9%) менше суми, виділеної в 2012 році. Зокрема 650 млн грн у 2013 році планується направити на фінансування програм із підтримки виробників тваринницької продукції (732 млн грн у 2012 році).