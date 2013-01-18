Первинна капіталізація земельного держбанку може становити 25-30 млрд дол. - експерт

Первинна капіталізація «Державного земельного банку», що створюється за ініціативою уряду, може становити 25-30 млрд доларів США, вважає голова ради директорів одного з найбільших аграрних виробників України компанії Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

На думку бізнесмена, для нормального функціонування Земельний банк повинен оперувати не менш ніж 3 млн га.

«Це приблизно 10% території країни. Якщо у нього буде менше, він не зможе стати ефективним гравцем. Якщо ж на першому етапі у нього буде більше 3 млн га, він перетвориться на монополіста з усіма відомими наслідками. На мою думку, за правильних управлінських рішень прогнозна кінцева капіталізація банку становитиме 25-30 млрд доларів», - процитувала бізнесмена його прес-секретар Лідія Сливоцька.

На думку підприємця, для найбільш ефективного використання природних переваг України, під час земельної реформи земельні ресурси країни повинні бути розділені на три рівні частини.

Одна третина, вважає Бахматюк, повинна належати дрібному власникові, який де-факто годується з цієї землі. Друга третина - середньому виробнику, який сфокусується на забезпеченні внутрішнього ринку. Ще третина - великому землевласникові, який повинен забезпечити експорт нашої продукції і стане насамперед каталізатором капіталізації земельних ресурсів у країні.

«Реалізація проекту доведення Земельного банку до високотехнологічного кластера на першому етапі дасть очевидні економічні та політичні інструменти. Це можливість прямого надходження до бюджету не менше 3-4 млрд доларів. Крім того - орендні платежі до держбюджету на рівні 300 млн доларів з відповідним зменшенням державної підтримки та економії від неефективних держпрограм на рівні до 500 млн доларів щорічного утримання», - сказав Бахматюк.

Бізнесмен також висловив думку, що Україні для повної реалізації потенціалу світової «житниці» необхідно залучити в аграрний сектор інвестицій в обсязі 35-40 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» зі статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин та свого статуту.

Група компаній Ukrlandfarming - один із провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами, дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, агротехніки, запчастин, технічний сервіс.