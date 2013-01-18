Виробництво горілки і міцних спиртних напоїв в Україні за рік трохи виросло

Виробництво горілки та інших міцних спиртних напоїв в Україні в 2012 році порівняно з попереднім роком зросло на 1,6% - до 33,8 млн. декалітрів, повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

Водночас у грудні 2012 року було вироблено 3,3 млн. дал горілки та інших міцних спиртних напоїв, що на 3,2% поступається показникам листопада 2012 року, але на 9% перевищує результати грудня 2011 року.

Згідно з повідомленням, торік виробництво коньяку і бренді в країні скоротилося на 1% порівняно з 2011 роком - до 4,6 млн. дал, а лікеру, солодких наливок, спиртних настоянок та інших спиртних напоїв знизилося на 4,5% - до 11,5 млн. дал.

Таким чином, у грудні 2012 року було вироблено 0,7 млн. дал коньяку і бренді, що на 13,9% вище за показники листопада 2012 року і на 1,4% - грудня 2011 року. Виробництво лікеру в грудні становило 1 млн. дал, що перевищило тим самим на 1,2% показники листопада 2012 року, але на 0,6% поступилося результатам грудня 2011 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво горілки та інших міцних спиртних напоїв в Україні скоротилося на 21,5% порівняно з 2010 роком – до 33,2 млн. дал, тоді як виробництво коньяку і бренді зросло на 24,6% - до 4,3 млн. дал, а виробництво лікеру, солодких наливок, спиртних настоянок та інших спиртних напоїв перевищило результати 2012 року на 2,1% і становило 12 млн. дал.