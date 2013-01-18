Мінфін пропонує підвищити у три рази ставки податку на землю

Міністерство фінансів пропонує з 1 січня 2014 року утричі підвищити ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місця розташування).

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стягнення плати за землю), оприлюдненому на сайті міністерства.

Документом пропонується підвищити ставки податку за 1 га сільськогосподарських земель для ріллі, сіножатей та пасовищ з 0,1 до 0,3% від нормативної грошової оцінки.

Також пропонується підвищити ставки податку за 1 га сільськогосподарських земель для багаторічних насаджень з 0,03 до 0,09% від нормативної грошової оцінки.

Водночас ставку податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, пропонується підвищити з 1 до 3% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у ст. 272 (сільськогосподарські землі - ріллі, сіножаті, пасовища, під багаторічними насадженнями), 273 (лісогосподарського призначення), 276 (земельні ділянки в межах населених пунктів) Податкового кодексу.

Також змінами до ст. 288.5.1 передбачається, що річний розмір орендної плати не може бути меншим за розмір земельного податку, що встановлюється цим розділом.

Крім того, згідно із запропонованими змінами в ст. 303.1, базою оподаткування для сільськогосподарських виробників є нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка 1 га ріллі у Криму або області.

Нормативна грошова оцінка землі, встановлена ​​за методикою, затвердженою Кабміном, уточнюється щороку станом на 1 січня на коефіцієнт індексації у встановленому розділом XIII Податкового кодексу порядку.

Із Перехідних положень кодексу пропонується виключити п.1-4 підрозділу 6, якими звільнялися від сплати земельного податку суб'єкти космічної діяльності, літакобудування, кінематографії, суднобудівної промисловості.

Планується, що закон набуде чинності з 1 січня 2014 року.