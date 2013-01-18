«Ефес Україна» у 2012 році збільшила продажі пива на 14%

17:27, 18 січня 2013
Агро
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Один з найбільших українських виробників пива «Ефес Україна» (Efes Ukraine, раніше - «Міллер Брендз Україна») у 2012 році збільшив продажі пива в натуральному вираженні порівняно з 2011 роком на 14% - до 18,9 млн дал. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Повідомляється, що в 2012 році компанія виробила 18,7 млн дал. пива проти 16,4 млн дал. у 2011 році. Як сказано у прес-релізі, в 2012 році компанія також збільшила виробничі потужності до 650 тис. дал. пива на тиждень, що на 34% вище показника 2011 року. Водночас вартість проекту з розширення виробництва становила понад 10 млн євро.

Нагадаємо, у листопаді 2012 року рішенням акціонерів компанія була перейменована з ПрАТ «Міллер Брендз Україна» у ПрАТ "Ефес Україна". Таким чином, компанія завершила процес інтеграції в міжнародну групу Efes - одного з європейських лідерів у пивоварінні, що включає 18 пивоварних заводів, 7 солодових заводів і 20 заводів з розливу напоїв Coca-Cola у 16 країнах світу.

Довідка УНІАН. «Ефес Україна» входить до четвірки лідерів українського пивного ринку. До 2012 року компанія належала групі SABMiller. У березні 2012 року, в результаті стратегічного альянсу між двома великими міжнародними групами, «Міллер Брендз Україна» перейшла в управління Efes.

"Ефес-Україна" виробляє та імпортує до України такі марки пива, як Miller Genuine Draft, REDD'S, «Золота Бочка», Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Mariner, «Сармат», «Жигулівське», «Добрий Шубін».

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