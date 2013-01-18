Виробництво цукру в Україні у 2012 році знизилося на 8%

Обсяг виробництва цукру в Україні у 2012 році становив 2,1 млн тонн, що на 8% менше, ніж у 2011 році, повідомляє Державна служба статистики України.

Водночас у грудні 2012 року виробництво цукру впало до 283 млн тонн, що на 58,5% менше, ніж у листопаді 2012 року, і на 32,7% більше, ніж у грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво цукру в Україні зросло щодо попереднього року на 51% - до 2,3 млн тонн.

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