Виробництво хлібобулочних виробів в Україні у 2012 році знизилося на 5,3%

Виробництво хлібобулочних виробів в Україні в 2012 році знизилося до 1,6 млн тонн, що на 5,3% менше обсягу виробництва в 2011 році, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року було вироблено 135 тис. тонн хлібобулочних виробів, що на 3,2% перевищує показники листопада 2012 року і на 5,5% поступається результатам грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво хлібобулочних виробів в Україні скоротилося на 2,1% порівняно з 2010 роком – до 1,7 млн тонн.