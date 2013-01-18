Виробництво молока в Україні у 2012 році зросло на 6%

Виробництво обробленого молока в Україні в 2012 році зросло порівняно з обсягами виробництва в 2011 році на 6% - до 909 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики.

Водночас виробництво обробленого молока в грудні 2012 року становило 66,6 тис. тонн, що на 5,5% менше за результати листопада 2012 року і на 0,4% перевищує обсяги виробництва грудня 2011 року.

Щодо кисломолочних продуктів, то їх виробництво в 2012 році в країні зросло до попереднього року на 3,6% - до 486 тис. тонн.

У грудні 2012 року було проведено 36,7 тис. тонн кисломолочних продуктів, що на 3,4% поступається результатам листопада 2012 року і на 5,8% перевищує обсяги виробництва в грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво обробленого молока в Україні в 2011 році зросло на 6,1% - до 859 тис. тонн, а виробництво кисломолочних продуктів скоротилося на 1,6% - до 469 тис. тонн.