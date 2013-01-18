Персональні дані про власників земельних ділянок можуть стати відкритими

Державне агентство земельних ресурсів (Держземагентство) пропонує зробити відкритими персональні дані про власників земельних ділянок із метою боротьби зі зловживаннями в земельній сфері, йдеться в прес-релізі відомства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Логічним кроком на шляху відкритості й прозорості сфери земельних відносин було б внесення змін до чинного законодавства про можливість оприлюднення персональних даних щодо того, кому безпосередньо належить та або інша ділянка землі. Така ініціатива земельного відомства дозволить активістам, громадським організаціям ефективно боротися з незаконними захопленнями наділів, спорудженням будівель, зокрема в прибережних зонах, а правоохоронним органам це, безумовно, допоможе швидко знайти, ліквідувати такі споруди й повернути землі законним власникам», - повідомляє прес-служба Держземагентства.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року для всіх бажаючих відкрито доступ до автоматизованої системи Держземкадастру через Інтернет. Зокрема, на ортофотопланах можна побачити межі адміністративно-територіальних утворень, межі індексних кадастрових зон і кварталів, межі земельних ділянок, їх кадастрові номери із зазначенням форми власності або користування, обмеження у використанні земель. Персональні дані про власників земельних ділянок в електронній системі закриті для загального доступу.