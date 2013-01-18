91,5% площ під озимими перебувають у доброму та задовільному стані

В Україні 91,5% посівних площ під озимими культурами, або 7,2 млн. га, перебувають у доброму і задовільному стані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, за даними моніторингу посівів, всього в Україні одержано сходи на 7,8 млн. га, що відповідає 96,5% посівних площ.

При цьому сходи пшениці і тритикале одержано на 6,46 млн. га, що складає 96,5% від посіяного. З них у доброму і задовільному стані перебуває 5,9 млн. га (91,5%).

Сходи жита одержано на 0,3 млн. га (98,9%), при цьому в доброму і задовільному стані — 0,28 млн. га (94,7%).

Крім того, одержано 1,05 млн. га сходів ячменю, що становить 95,8% від посіяного. З них у доброму і задовільному стані перебувають 0,95 млн. га (90,1%).

За даними Мінагропроду, найбільший відсоток сходів у озимого ріпаку – 99,6%, або 1,02 млн. га. При цьому в доброму і задовільному стані перебуває 0,96 млн. га посівів ріпаку (93,3%).

Крім того, прес-служба міністерства повідомила, що в агрогосподарствах АРК Крим сходи одержано на 68,8%, або 291,9 га, посівних площ, а в Луганській області – на 72,9%, або 241,8 га. При цьому в доброму і задовільному стані в Криму перебуває 53,3% посівів, у Луганській області – 76%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні складають 9,2 млн. га, що на 2,5% менше ніж торік. При цьому площі посівів озимих зернових культур в Україні за 2012 рік скоротилися на 3,5%, до 8,107 млн. га, а площі посівів під озимий ріпак становлять 1,03 млн. га, що на 7,2% більше ніж торік.