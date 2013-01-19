У неділю в Україні очікується мокрий сніг з дощем

Завтра, 20 січня, в Україні очікується мокрий сніг з дощем.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Сніг, мокрий сніг, на півдні та сході з дощем, вдень на Правобережжі, крім Закарпаття, без істотних опадів», - йдеться, зокрема, в повідомленні.

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу; на решті території протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, вдень у східних областях і на півдні Одещини до 6° тепла, в Криму 5-10° тепла.

У Києві та Київській області вночі сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби по області від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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