Калєтнік: довгострокова оренда допоможе розвитку ринку землі в Україні

Довгострокова оренда землі та оборот орендних прав - це інструмент, що здатен підштовхнути розвиток ринку землі і не позбавляє державу права контролю за цим ринком.

Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» заявив перший заступник голови Верховної Ради Ігор Калєтнік.

«Ми визнаємо довгострокову оренду. Так само, як і передачу (продаж) орендних прав. Ось вам і такий бажаний для когось ринок землі. Але ринок, що залишається під контролем держави, - наголосив І.Калєтнік. – Довгострокова оренда – це гарний інструмент в тому сенсі, що така оренда передбачає серйозне ставлення орендаря до землі. Він не буде, як зараз, поспішати в лічені роки вичавити із землі все, що можна, вирощуючи соняшник, а потурбується про постійне відновлення родючості грунтів».

При цьому віце-спікер наголосив, що діючий мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, продовжений до 1 січня 2016 року – це політичне рішення, яке сьогодні ніяк не можна обійти. Разом з тим, за його словами, нікуди не дітися і від того, що великі агрохолдинги вже закумулювали значні земельні наділи, власники яких одержують копійки. «Вирішити питання ринку сільгоспземель неможливо без максимальної гласності процесу. Земля для України, враховуючи продовольчу кризу, є певною мірою елементом національної безпеки», - сказав І.Калєтнік.

Він також звернув увагу на те, що Україна здатна виробляти до 90 млн. тонн зерна на рік. «Навіть прості розрахунки показують, що ми можемо виробляти 80-90 млн. тонн зерна. Досягши сьогодні такої врожайності, яка була в Україні в 80-х роках минулого століття, ми могли б без особливих зусиль експортувати до 30 млн. тонн зерна і до 6 млн. тонн цукру. Тільки це могло б дати додаткових 7 млрд доларів надходжень до бюджету», - наголосив І.Калєтнік і визнав, що для досягнення такого результату потрібні добрива і техніка, чого саме й не вистачає. «Через застарілу техніки Україна щорічно втрачає врожаю на суму в 8-9 млрд грн», - відзначив І.Калєтнік.