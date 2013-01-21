Виробництво жирних сирів в Україні у 2012 році знизилося на 7,6%

Виробництво жирних сирів в Україні у 2012 році становило 166 тис. тонн, що на 7,6% менше обсягів виробництва 2011 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року виробництво жирних сирів знизилося до 11,9 тис. тонн, що на 11% менше, ніж у листопаді 2012 року і на 10,9% нижче показника грудня 2011 року.

Крім того, у 2012 році було вироблено 78,6 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 4,4% більше виробництва в 2011 року.

У грудні минулого року було вироблено 6,8 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 2,2% менше, ніж у листопаді 2012 року, але на 14% більше результатів грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році в Україні виробництво жирних сирів становило 179 тис. тонн, що на 13,2% менше, ніж у 2010 році. Також було вироблено 75,3 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 3,3% менше, ніж у 2010 році.