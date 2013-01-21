«Кернел» у жовтні-грудні скоротив виробництво рафінованої олії на 31,7%

Одна з найбільших в Україні агропромислових компаній Kernel Holding у другому кварталі 2013 фінансового року скоротила виробництво рафінованої соняшникової олії порівняно з аналогічним періодом 2012 ФР на 31,7% - до 33,78 тис. тонн. Про це йдеться у виробничому звіті компанії, опублікованому на сайті Варшавської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, виробництво бутильованої соняшникової олії за звітний період скоротилося на 31,1% - до 30,77 тис. тонн.

Водночас продажі наливного масла у жовтні-грудні зросли до 382,68 тис. тонн з 229,95 тис. тонн за аналогічний період попереднього ФГ.

Довідка УНІАН. Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу у 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені до індексу «блакитних фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн доларів, після якого провела ще кілька додрозміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд доларів.

Холдинг виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олійноекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.