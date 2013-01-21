Виробництво шоколаду в Україні у 2012 році зросло, кондитерських виробів - знизилося

Виробництво шоколаду та інших продуктів, які містять какао, в Україні у 2012 році порівняно з попереднім роком зросло на 0,6% - до 345 тис. тонн, повідомили у Державній службі статистики.

Водночас у грудні минулого року було вироблено 35,1 тис. тонн шоколаду та інших продуктів, які містять какао, що на 14,7% менше, ніж у листопаді 2012 року, і на 1,9% нижче за результати грудня 2011 року.

Крім того, у 2012 році скоротилося виробництво кондитерських виробів з цукру, зокрема білого шоколаду, на 4,1% – до 221 тис. тонн. У грудні 2012 року було вироблено 18,5 тис. тонн таких продуктів, що на 15,4% менше обсягів виробництва у листопаді 2012 року і на 1,2% менше, ніж у грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 р. виробництво шоколаду в Україні знизилося порівняно з 2010 роком на 2,2% – до 342 тис. тонн, а кондитерських виробів – на 8,3%, до 229 тис. тонн.