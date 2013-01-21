«Агромарс» підтримує запровадження стандарту змісту вологи в курятині на рівні 4%

Великий виробник курятини компанія «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») підтримує запровадження норми максимального вмісту вологи в охолодженому м'ясі птиці на рівні 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам під час прес-конференції директор ТОВ «Агромарс» Олексій Марченко.

«Ми вважаємо, що норма, яку пропонують розробники українського стандарту - не більше 4% (вмісту вологи в м'ясі - УНІАН), є на сьогодні нормальною і включає в себе всю воду, яка може бути природним шляхом вбрана під час охолодження тушки водним способом», - сказав О.Марченко.

За його словами, деякі учасники ринку пропонують збільшити допустимий показник вмісту вологи до 7%.

О.Марченко нагадав, що на сьогодні використовуються два способи промислового охолодження курятини - повітряно-краплинний (гідроаерозольний) і шляхом занурення в холодну воду. До того ж останній в Україні є більш популярним і передбачає більший вміст вологи в охолодженому м'ясі.

О.Марченко також зазначив, що компанія «Агромарс» використовує обидва способи охолодження тушок, а показники частки вологи при водному охолодженні становлять 2,68%, при повітряно-крапельному - 0,12%.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, показник вмісту вологи на рівні 4% для українських підприємств, що здійснюють охолодження продукції шляхом занурення у воду, буде встановлений з урахуванням необхідного підготовчого періоду для адаптації технологічних процесів. На сьогодні ця норма ще не затверджена.

До того ж у Мінагропрод відзначили, що норма вмісту вологи в курятині підвищить її конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, зокрема, в Європі, де згідно з відповідним регламентом масова частка вологи, що виділяється при розморожуванні м'яса, для тушок із вкладеними нутрощами і охолоджених в гідроаерозолі, становить 3,3%, а для аналогічних тушок, охолоджених у ваннах з водою, - 5,1%.

Довідка УНІАН. ТОВ «Комплекс «Агромарс» - вертикально інтегрований аграрний холдинг, заснований у 1998 році і є одним з найбільших виробників м'яса курки в Україні.

Головна виробнича площадка підприємства розташована в с. Гаврилівка (Київська обл.). Структура ТОВ «Комплекс «Агромарс» включає Броварську філію, Кагарлицьку філію, філію "Кагарлицький елеватор", філію "Київкомбікорм", ТОВ «Курганський бройлер».