Українські пивовари в 2012 році скоротили виробництво на 1,5%

Виробництво пива солодового, включаючи пиво безалкогольне і пиво із вмістом алкоголю не менше 0,5%, в Україні в 2012 році скоротилося в порівнянні з 2011 роком на 1,5% - до 300 млн декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

До того ж у грудні минулого року виробництво пива впало до 19,2 млн дал., що на 0,3% менше, ніж у листопаді 2012 року, і на 17,5% поступається результатам грудня 2011 року.

«У 2012 році ми скоротили виробництво пива на 5 млн декалітрів, тобто вийшли на рівень 2009 року», - прокоментувала УНІАН ситуацію на пивному ринку країни глава компанії «Укрпиво» ​​Галина Коренькова.

«Уповільнення темпів виробництва пива пов'язано з тим, що, по-перше, пиво не є товаром першої необхідності. По-друге, наголошується реальне падіння попиту. По-третє, існує прихована інфляція і, по-четверте, це пов'язано із підвищенням цін на пиво», - додала вона.

Крім того, Коренькова зазначила, що зростання ціни на пиво пов'язаний з підвищенням тарифів і цін на сировину і продукти, необхідних для його виробництва.

Нагадаємо, що в 2011 році обсяг виробництва пива складе 305 млн дал, що на 1,3% менше, ніж у 2010 році.