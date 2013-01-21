З початку маркетингового року Україна експортувала 15,5 млн тонн зерна

Обсяг експорту зерна з України в поточному маркетинговому році (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.), станом на 21 січня, становив 15,5 млн тонн, що на 46,5% більше показника проти аналогічної дати минулого маркетингового року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням Мінагропроду, з початку 2013 року було експортовано 1,28 млн тонн зерна., тоді як у грудні 2012 року експорт зерна становив 2,463 млн тонн.

За даними Міністерства, до 21 січня було експортовано 5,96 млн тонн пшениці, зокрема продовольчої - 5,08 млн тонн, проти 5,17 млн тонн (продовольчої - 3,07 млн тонн) на аналогічну дату попереднього МР.

Експорт ячменю з України до зазначеної дати становив 1,95 млн тонн (2,57 млн тонн минулого МР), кукурудзи — 7,32 млн тонн (13,857 млн тонн).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства чекає, що загалом експорт зерна в поточному маркетинговому році становитиме близько 23 млн тонн.