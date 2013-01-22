На Закарпатті попередили про підвищення води в річках та сходження лавин

У Закарпатській області через різке підвищення температури повітря оголосили штормове попередження з приводу різкого підвищення рівнів води в річках та підвищення небезпеки сходження снігових лавин у горах.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили в територіальному управлінні МНС України в Закарпатській області.

У МНС уточнили, що за прогнозами Закарпатського центру з гідрометеорології, на території області впродовж другої доби поспіль очікуються дощі.

Через значні опади на річках Закарпатської області почалося підвищення рівнів води річках, за попередніми даними, підвищення відбулося вже на 0,5-1,0 метр, порівняно з рівнями води станом на 8.00 21 січня.

За даними МНС, 22 січня очікується продовження підвищення рівнів води у нижніх течіях річок Латориці та Боржави. Зокрема на Латориці очікується додаткове підвищення рівнів води на 0,5-1 м, на Боржаві - на 2-2,5 м. Спеціалісти не виключають можливості початкового виходу води з річок на заплави.

За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, 22 січня в Закарпатській області йтиме дощ, часом з мокрим снігом.

Також, за даними синоптиків, на 22-23 січня у зв'язку з відлигою та опадами у Закарпатській області оголошене штормове попередження з приводу небезпеки сходження снігових лавин у горах.