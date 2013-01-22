Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) прийняла на зберігання з початку 2012/2013 маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) 1,718 млн тонн зерна нового урожаю. Про це повідомляється на сайті ДПЗКУ.

Згідно з повідомленням, на заготовчі філіали ДПЗКУ надійшло 636,9 тис. тонн пшениці, 55,3 тис. тонн жита, 128,1 тис. тонн ячменю, 209,4 тис. тонн насіння соняшнику, 565,7 тис. тонн кукурудзи.

Крім цього, на філіалах також зберігається просо, овес, гречка, горох, соя і ріпак.

Також зазначається, що з початку поточного МР було перероблено на борошно 88,8 тис. тонн пшениці, 21,3 тис. тонн жита і вироблено 21,3 тис. комбікормів.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ за підсумками 9 місяців 2012 року одержала чистий прибуток у розмірі 33,248 млн грн проти 656,678 млн грн чистих збитків за аналогічний період 2011 року.

Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію в серпні 2010 року.

ДПЗКУ – це вертикально інтегрована компанія, яка втілює у собі весь цикл роботи із зерновими і продуктами їх переробки, – від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча місткість становить 3 млн 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.