Аграрний фонд продав на торгах 22 січня 225 тис. тонн пшениці за понад 500 млн грн

Аграрний фонд України реалізував під час торгів на Аграрній біржі 22 січня 225 тис. тонн пшениці із запланованих 300 тис. тонн.

Про це йдеться у повідомленні Української аграрної конфедерації (УАК).

Згідно з повідомленням, на торгах було продано 9 з 12 лотів на суму понад 500 млн грн.

Наголошується, що усі 9 лотів придбали 4 компанії (назви не розголошуються - УНІАН) за стартовою ціною.

«Непроданими залишилися три лоти (75 тис. тонн), ймовірно, через не зовсім придатну дислокацію зерна на елеваторах і/або малу потужність деяких з них із відвантаження», - йдеться у повідомленні УАК.

Як цитує УАК голову Аграрного фонду Ігоря Якубовича, залучені від продажу кошти будуть негайно задіяні для розрахунків за боргами фонду перед елеваторами за надані послуги (75 млн грн) і на виплату авансу за форвардними закупівлями пшениці врожаю 2013 року (близько 400 тис. тонн).

Нагадаємо, наприкінці 2012 року Аграрний фонд оголосив про продаж 300 тис. пшениці з можливістю експорту. За словами І.Якубовича, Аграрний фонд до кінця поточного маркетингового року може виставити на продаж ще 300 тис. тонн пшениці.

Експорт зерна з України до 21 січня становив 15,5 млн тонн, у тому числі 5,96 млн тонн пшениці, 1,95 млн тонн ячменю, 7,32 млн тонн кукурудзи.