Moody's підтвердило рейтинги "Миронівського хлібопродукту"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило корпоративний рейтинг (CFR), рейтинг імовірності дефолту (PDR) і рейтинг єврооблігацій MHP S.A. (Люксембург), яка є холдинговою компанією агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП), на рівні «B3». Прогноз - «негативний».

Про це йдеться у повідомленні Moody's, розміщеному на сайті рейтингового агентства.

Згідно з прес-релізом, рейтинг відображає очікування Moody's про можливе валютне ослаблення, здатне спричинити труднощі в обслуговуванні корпоративного боргу, деномінованого в іноземній валюті, а також про здатність компанії підтримувати адекватну ліквідність у найближчі 12-18 місяців.

Moody's продовжує оцінку валютних ризиків компанії, оскільки значна частина її доходів є внутрішніми доходами, в той час, як борги деноміновані в іноземній валюті. Водночас агентство зазначає, що ризики можуть бути пом'якшені вертикальною інтеграцією компанії, також зайнятої у сфері виробництва зерна та кормів, що знижує валютну складову операційних витрат компанії в порівнянні з іншими компаніями, зайнятими у виробництві м'яса птиці. Разом з тим, МХП також пов'язує можливі валютні ризики із зростанням експортних операцій, які в 2013 році можуть становити до 40% від загального виробництва завдяки введенню нового виробничого комплексу у Вінниці, йдеться у прес-релізі рейтингового агентства.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року агентство Moody's, слідом за зниженням суверенних рейтингів України з рівня B2 до B3, прогноз "негативний", знизило автономні кредитні оцінки, рейтинги оцінки боргів та депозитів 11 українських банків, у тому числі «Укрексімбанку», а також найбільших міст і компаній України, в тому числі «Метінвесту», «Ferrexpo», ДТЕК. Зниження автономних оцінок банків, як заявляло Moody's, було зумовлено співвідношенням капіталу і залежністю від внутрішнього державного боргу, рівнем залежності від внутрішніх макроекономічних показників і фінансового середовища, а також розміром фондів ринкового походження.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії складає близько 280 тис. гектарів.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала на Лондонській біржі в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол. Наразі на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.