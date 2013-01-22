Частка імпортної курятини в Україні у січні-листопаді виросла до 15% - УАК

Частка імпорту на українському ринку м'яса птиці зросла за підсумками січня-листопада 2012 року до 15% з 8% в січні-листопаді 2011 року. Про це йдеться в повідомленні Української аграрної конфедерації (УАК).

Згідно з даними аналітиків УАК, за 11 місяців минулого року обсяг імпорту м'яса птиці до України збільшився до 107,8 тис. тонн з 54 тис. тонн за аналогічний період 2011 року. При цьому імпорт курятини із США зріс у 8,3 раза, Бразилії — 19 разів, Угорщини — 4,7 раза.

Експорт м'яса птиці з України, згідно з експертними оцінками, за 11 місяців становив 70,5 тис. тонн, що майже в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2011 року. При цьому всього в Україні за цей період було вироблено 687 тис. тонн м'яса птиці. Наголошується, що збільшення експорту відбулося в першу чергу за рахунок активізації поставок до країн СНД, зокрема до Росії (у 5 разів) і Білорусі (у 2,2 раза).

За даними УАК, загальна пропозиція м'яса птиці в січні-листопаді 2012 року збільшилася на 10% - до 724 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Спілка птахівників України прогнозує збільшення виробництва курятини в 2013 році до 1,2 млн. тонн з 1,05 млн. тонн у 2012 році. Крім того, очікується збільшення експорту курятини в 1,7 раза до 140 тис. тонн.