Мінагропрод прогнозує будівництво 52 га теплиць в 2013 році

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує, що у 2013 році в країні буде побудовано 52 га нових тепличних комплексів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропроду з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

“За нашими прогнозами, у 2013 році планується побудувати ще 52 га нових високотехнологічних теплиць”, - сказав М.Присяжнюк, зазначивши, що в 2012 було введено в експлуатацію близько 30 га нових теплиць. За його словами, будівництво цих комплексів допомогло збільшити в 2012 році урожай тепличних овочів на 12%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод заявляв, що Україні необхідно побудувати близько 500 га теплиць, щоб забезпечувати себе тепличними овочами, і відмовитися від їх імпорту.

За даними Держстату, в 2012 році в Україні було зібрано 10 млн тонн овочів (на 1,8% більше, ніж у 2011 році) і 23,25 млн тонн картоплі (на 4,1% менше, ніж у 2011 році).