Fitch підвищило рейтинг агрохолдингу «Мрія»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) до рівня «В» з «В-». Про це сказано в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Fitch Ratings також підвищило національний довгостроковий рейтинг агрохолдингу до рівня «A-(ukr)» з «BBB+(ukr)», прогноз «стабільний».

Крім того, агентство підвищило рейтинг п'ятирічних боргових цінних паперів агрохолдингу, випущених на суму 250 млн дол. США, до рівня «B» з «B-» при рейтингу повернення активу «RR4».

Підвищення рейтингів відображає послідовне зростання рентабельності агрохолдингу. «Ми очікуємо, що «Мрія» збереже високий грошовий приплив від операційної діяльності та забезпечить достатній рівень ліквідності у відповідності з присвоєним рейтингом «B». Ефективна діяльність «Мрії», висока рентабельність агрохолдингу і адекватна ліквідність пом'якшують ризики, що знаходяться за межами управлінського контролю, а саме - посушливі погодні умови, обмеження експорту та міжнародна волатильність цін на зерно», - йдеться в прес-релізі агентства.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд дол. з погашенням 28 листопада 2022 року рейтинг «B». Потім рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» з «В+», прогноз «негативний». Слідом за цим агентство змінило прогноз по рейтингах українських міст Івано-Франківська, Дніпропетровська, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" на "негативний" і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» та на рівні «uaA-» за національною шкалою. Пізніше Fitch назвало українських виробників «уразливими» на ринку Євросоюзу, що скорочується в 2013 році .

11 грудня служба кредитних рейтингів Standard & Poor's переглянула прогноз по рейтингах українського агрохолдингу «Мрія» зі «стабільного» на «негативний»

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований родиною українських бізнесменів Гутів, в 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди у доларах США на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

«Мрія» обробляє близько 300 тис. гектарів землі в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях і не виключає виходу в інші регіони країни.

Холдинг має власне виробництво насіння, завод потужністю 300 тонн на добу, більше 1 300 одиниць сільськогосподарської та логістичної техніки. В управлінні компанії знаходяться три елеваторні комплекси та зерносховища ємністю зберігання 410 тис. тонн і картоплесховище ємністю 36 тис. тонн, а також сучасні логістичні центри.

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