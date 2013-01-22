Компанія «АВК» в 2012 році збільшила виробництво на 5,3%

Великий український виробник кондитерських виробів компанія «АВК» у 2012 році збільшила обсяг виробництва профільної продукції на 5,3% порівняно з 2011 роком - до 140,9 тис. тонн, повідомив УНІАН заступник генерального директора компанії Роман Бабець.

За його словами, у 2012 році компанії довелося підвищити ціни на деякі продукти в середньому на 2%, що було обумовлено збільшенням вартості сировини.

Заступник гендиректора не озвучив плани підприємства на 2013 рік, зазначивши лише, що компанія, незважаючи на зростання конкуренції на ринку, планує збільшити обсяги продажів.

«Продовжуючи інвестувати у вивчення споживчих переваг і оптимізацію асортименту (пропозиція інноваційних новинок, поліпшення рецептур вже популярних продуктів, оновлення упаковки, виведення з асортименту менш популярних солодощів), в розширення виробничих потужностей, в комплексну і продуману рекламну кампанію, ми розраховуємо не тільки наростити обсяг продажів в сезоні 2012/2013, але і посилити свої позиції в довгостроковій перспективі», - сказав Р.Бабець.

Довідка УНІАН. Кондитерська компанія «АВК» є лідером українського ринку в сегменті вагових шоколадних цукерок. У 2011 році її частка в цьому сегменті становила більше 26%.

За даними Держстату, в Україні в 2012 році виробництво кондитерських виробів з цукру, в тому числі білого шоколаду, скоротилося на 4,1% - до 221 тис. тонн. Виробництво шоколаду та інших продуктів, що містять какао, в країні в 2012 році зросло на 0,6% порівняно з 2011 роком - до 345 тис. тонн.